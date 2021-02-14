الأهلي ونجوم الكرة يحيون ذكرى وفاة ثابت البطل.. وزيارة منتظرة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة المرحوم ثابت البطل، القائد الأسبق للفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليها، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاته.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن الخطيب، الموجود حاليا في الإمارات، سيقوم عقب عودته إلى مصر بزيارة أسرة البطل "في إطار روابط عائلة الأهلي، والتأكيد على تقدير أبناء النادي الذين أعطوا بإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين".

فى الذكرى الـ 16 لوفاته.. 16 مقولة لثابت "البطل"

ونعى الأهلي ثابت البطل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في منشور جاء فيه: "الذكرى السادسة عشر.. عاش ثابتًا ومات بطلًا.. رحم الله ثابت البطل أحد أساطير الأهلي وعلامة من علامات حراسة المرمى في مصر وإفريقيا".

ونستعرض في السطور التالية ما كتبه الأهلي ونجوم الكرة في ذكرى وفاة ثابت البطل: