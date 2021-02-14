مصر مرشحة لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن مصر بين الدول المرشحة لاستضافة مباراة الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمؤجلة عن الجولة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن إعادة جدولة المباراة بين 16 و20 فبراير الجاري في بلد محايد، بعد رفض المغرب استقبال المباراة في بلادها بسبب جائحة كورونا (طالع التفاصيل).

ووفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن مصر أصبحت بين الدول المرشحة لاستقبال المباراة.

وأضافت أن اتصالات تمت، مساء أمس السبت، بين بعض مسؤولي الكرة بالمغرب ومصر.

وأشارت إلى أن ممثلي مصر سيطلبون طلب ترخيص استضافة المباراة من السلطات المصرية، في انتظار حسم الأمر مساء اليوم الأحد.

يُذكر أن مباراة الوداد وكايزر تشيفز كان مقررا إقامتها، أمس السبت، في ملعب محمد الخامس، ورفضت السلطات المغربية السماح لفريق كايزر تشيفز بدخول المغرب، بسبب الاحترازات الصحية بفعل انتشار السلالة الجديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.