الامارات | جمهور ليفربول يطالب محمد صلاح بالرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ليفربول يطالب محمد صلاح بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قصة ليفربول والنجم المصري محمد صلاح والذي عاشا سوياً أجمل اللحظات قاربت على الانتهاء مع استمرار المطالبة برحيل اللاعب وهو هداف الدوري الإنجليزي، وجاءت هذه المرة عقب خسارة ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 ليتلقى الفريق الخسارة الثالثة على التوالي لأول مرة منذ عدة مواسم.

وكان ليفربول قد خسر أمام ليستر سيتي في الجولة 24 من البطولة بنتيجة 1-3 ليتأخر حامل اللقب الآن بفارق 13 نقطة عن الصدارة بعد أن خاض مباراة أكثر من المان سيتي المتصدر، وعقب انتهاء المباراة وبالرغم من تألقه والسير عكس أداء فريقه، إلا أن جماهير ليفربول طالبت برحيل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليس لأنه أدائه ضعيف أو مهتز، ولكن لأنه اللاعب الوحيد الذي يؤدي بقوة خلال فترة انتكاسة الفريق، وخاصة اللقاءات الماضية.

واختلف أراء الجمهور بعد المباراة والمنتمين للفريق فهناك من هاجم اللاعب بسبب ضياعه لأكثر من فرصة في الشوط الأول إلا أن الغالبية طالبوا محمد صلاح بالرحيل لأنه يستحق الأفضل، وقال أحد المشجعين: "محمد صلاح يستحق الأفضل، لا أريد أن أرى مهاراته الفنية العالية تضيع بعد الآن"، وأضاف أخر: "صلاح أنت تستحق الأفضل".

وقال مشجع أخر: "لن ألوم محمد صلاح، إذا رحل بنهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أن صلاح سيفعل ذلك"، وطلب مشجع أخر من محمد صلاح، أن يقدم طلب للرحيل لأنه يستحق الأفضل.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدف فريقه الوحيد في المباراة ليواصل التغريد في قمة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، بعد أن وصل الاعب إلى 17 هدف ويحرز 23 هدف للريدز هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الأن.

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