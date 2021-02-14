شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي في مواجهة قاسم باشا.. الأسود تأمل في استمرار الماكينة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا، فريق جالاتا سراي مع فريق قاسم باشا في مواجهة ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز التركي «السوبر ليج».

ويطمح أصحاب الأرض في استعادة صدارة الترتيب التي خسروها بشكل مؤقت يوم أمس، مع فوز غريمهم، فنربخشة، على فاتح كاراجومروك بنتيجة 2-1، ليرتقوا إلى المركز الأول برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن جالاتا سراي.

ويدخل أصحاب الأرض مباراة اليوم وهم في أفضل حالة فنية لهم هذا الموسم مع تحقيق الفوز في الجولات الـ 5 الأخيرة، في حين سيكون الضيوف على موعد مع مواجهة صعبة، وبالأخص مع تحقيقهم لفوز وحيد في آخر 7 جولات مع تلقيهم 5 هزائم خلال تلك الفترة.

ويعتبر قاسم باشا هو واحد من 5 فرق الذين تمكنوا من هزيمة جالاتا سراي في الدوري هذا الموسم، بعد أن هزمه في مرحلة الذهاب بنتيجة 1-0، لكن الضيوف اليوم يعلمون أن معطيات اللعب تغيرت تمامًا الأن مع ارتفاع نسق أداء العملاق التركي المشهور بـ «أسلانار – الأسود» خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي أدى إلى وصولهم إلى قمة الترتيب.

وستتركز أنظار عشاق كرة القدم المصرية على رأس الحربة الهداف، مصطفى محمد، الذي خطف الأنظار خلال فترته القصيرة التي أمضاها ضمن صفوف جالاتا سراي، فسجل النجم المصري 3 أهداف بواقع هدف في كل مباراة من مباراتيه الـ 3 الأولى بمختلف البطولات مع فريقه الجديد، وبما في ذلك هدف الفوز الغالي في ديربي الإنتركونتننتال (ضد فنربخشة) وهي المباراة التي من خلالها ارتقى جالاتا سراي لقمة الترتيب قبل بداية الجولة الحالية.