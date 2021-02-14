شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يطلب التعاقد مع 3 صفقات لتدعيم الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات بداية من الموسم المقبل.

وحدد يوفيتش، المراكز الذي يرغب تدعيمها، وهي رأس حربة متميز، ولاعب وسط مدافع، فضلاً عن التعاقد مع ظهير أيمن.

وينتظر أن تبدأ اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي التجهيز والتحضير لعرض بعض السير الذاتية على المدير الفني، لدراستها قبل الدخول في التفاوض مع أياً منهما.