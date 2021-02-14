شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكشافين في الإسماعيلي للبحث عن المواهب بالمظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، برئاسة على أبوجريشة، عودة الكشافين في النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وحددت اللجنة بعض الأسماء من نجوم النادي السابقين من أجل البحث عن المواهب في دوري الدرجة الثانية «المظاليم».

وينتظر أن يعقد المدير الفني للإسماعيلي جلسة مع الأسماء المرشحة لتحديد المواصفات التي يرغب تواجدها في أي لاعب يتم وضعه تحت المنظار.