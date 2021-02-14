شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موعد عودة محمد عبدالشافي للمشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، لا يفصله عن العودة للمشاركة في المباريات الرسمية سوى ثلاثة أسابيع.

وأضاف طبيب الزمالك، أن عبدالشافي، متبق له عشرة أيام، في برنامجه التأهيلي، وسينتظم بعدها في التدريبات الجماعية، لتجيهزه للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وتعرض عبدالشافي، في قطع في غضروف الركبة حال دون عودته للفريق، بعد تماثله للشفاء من إصابة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة الأهلي، الأخيرة في الدوري.