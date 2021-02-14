شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: الزمالك قادر على الفوز في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فريقه قادر على الفوز أمام توجيت السنغالي، في عقر داره.

وأضاف عبدالحليم، أن مباريات دوري المجموعات، لايمكن بأي حال النظر إلى كل مباراة بمفردها، لأنه في النهاية يتم احتساب مجموع النقاط، وليس النظر لنتيجة كل مباراة، مثلما يحدث في بقية أدوار البطولة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن التعادل مع مولودية الجزائر، في القاهرة، ليس نهاية المطاف، وأن الزمالك قادر على الصعود كأول لتلك المجموعة.