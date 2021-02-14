بطولة استراليا المفتوحة: خروج تييم على يد ديميتروف

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ملبورن : خرج النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بخسارة قاسية بثلاث مجموعات امام البلغاري غريغور ديميتروف 4 6 و4 6 وصفر 6 في الدور الرابع الاحد في ملبورن.

واحتاج البلغاري المصنف 18 عالميا الى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية ووصيف بطولة استراليا العام الماضي الذي بدا متعبا جراء خوضه مباراة ماراتونية في الدور السابق لتخطي عقبة الاسترالي نيك كيريوس في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل ان يفوز بثلاث تواليا ويحسم النتيجة في صالحه.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي علما بان افضل نتيجة له كانت بلوغ نصف النهائي عام 2017 عندما خسر مباراة مشهودة امام الاسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف "شعوري رائع. في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها بان جميع الامور تسير في صالحك وهذا ما حصل اليوم".

واضاف "قمت بما يتعين علي القيام به امام منافسي لا سيما من ناحية التركيز العالي. دومينيك لاعب استثنائي".

استهل تييم المباراة بقوة بتقدمه 3 1 لكن ديميتروف رد التحية بكسر ارسال منافسه مرتين في الشوطين الخامس والسابع لحسم المجموعة الاولى في صالحه 6 4.

وبعد ان فاز بالثانية بالنتيجة ذاتها، حسم الاخيرة بسرعة كبيرة 6 صفر في مدى 21 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع الروسي اصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس اوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3 6 و1 6 و6 3 و6 3 و6 4 في باكورة مشاركاته في بطولة استراليا.