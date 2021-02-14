بطولة فرنسا: سان جرمان يحقق الأهم وينتزع الصدارة موقتاً من ليل

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باريس: حقق باريس سان جرمان حامل اللقب الأهم بفوزه على ضيفه نيس 2 1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم، وانتزع الصدارة مؤقتاً من ليل.

وسجل الالماني يوليان دراكسلر (22) والايطالي مويز كين (76) هدفي باريس سان جرمان، والبرتغالي روني لوبيش (50) هدف نيس.

وعانى باريس سان جرمان الأمرين لتحقيق الفوز وبدا تأثره الكبير بغياب نجومه البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة، حيث اضطر مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الى اشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم الى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كليان مبابي الذي لم يكن موفقاً في المباراة.

سان جرمان سيكون جاهزا لبرشلونة

وأنجز باريس سان جرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال بوكيتينو "لقد كانت مباراة احترافية من جانبنا، ليست بالضرورة رائعة، في ظل هذه الظروف، من الصعب اللعب. لقد وضعنا كل المكونات على الطاولة، أنا سعيد بتصرف اللاعبين. في كل مباراة، الهدف هو الفوز، الفوز، الفوز".

واضاف مبتسما "من الآن فصاعدا، يمكننا التحدث عن برشلونة. يجب أن نكون جاهزين ليوم الثلاثاء. إنها مباراة مهمة. سيكون الفريق جاهزا. والأولوية هي استعادة أنفاسنا وإعادة شحن البطاريات، بدنيا وذهنيا".

وهو الفوز السادس على التوالي لباريس سان جرمان على أرضه والثالث على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام لوريان 2 3 في المرحلة الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يستضيف بريست الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة وتراجع الى المركز الرابع عشر.

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما مرر الالماني ثيلو كيهرر كرة عرضية امام المرمى تابعها ايكاردي بيسراه فارتدت من القائم الايمن وتهيأت امام دراكسلر فتابعها بيمناه داخل المرمى (22).

وأهدر مبابي فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الارجنتيني لياندرو باريديس خلف الدفاع وامام الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس لكنه سددها ضعيفة بيني يدي الاخير (39).

وكاد الجزائري الاصل أمين غويري فرصة ادراك التعادل عندما تلقى كرة عرصية من أليكسيس كلود موريس سددها فوق العارضة (41).

ونجح نيس في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية بيمناه داخل مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (50).

وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 76 لتسجيل هدف الفوز عبر كين بضربة رأسية اثر تمريرة من مسافة قريبة لايكاردي تابعها داخل المرمى الخالي (76).

وحرم مونبلييه مضيفه ليون من انتزاع الصدارة عندما تغلب عليه للمرة الثانية هذا الموسم 2 1.

وكان مونبلييه تغلب على لوين بالنتيجة ذاتها في المرحلة الاولى في 15 ايلول/سبتمبر الماضي.

وهي الخسارة الثالثة لليون هذا الموسم والاولى بعد اربع انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثالث.

وكان مونبلييه البادئ بالتسجيل عبر تيجي سافييه بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الدوري الجزائري أندي ديلور (20).

وأدرك لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الدولي الكاميروني كارل توكو ايكامبي.

لكن مونبلييه سجل هدف الفوز في الدقيقة 65 عبر اليي واهي عندما استغل كرة ابعدها الحارس البرتغالي انطوني لوبيش اثر ركلة حرة جانبية فتهيأت أمامه وتابعها داخل المرمى (65).

وتعادل رينس مع لنس بهدف لاربير زينيلي من كوسوفو (13) مقابل هدف لفلوران ستوكا (61).