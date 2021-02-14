شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن تمديد تعاقد ساسى: متمسك بالاستمرار معنا ورفض التوقيع لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، عن تطورات مفاوضات تمديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى مع القلعة البيضاء، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كيك اوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لم نغلق ملف تمديد تعاقد فرجانى ساسى متمسكين بإستمرار النجم التونسى لأبعد مدى".

ويضيف عصام سالم: "فرجانى ساسى قيمة كبيرة ونحتاج لاستمرار كل عناصر الخبرة بالزمالك، وبمجرد توفير الأمور المادية سوف ننهى هذا الملف بنجاح ويستمر فرجانى ساسى معنا".

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك:"ساسى لم يوقع لبيراميدز أو نادى إماراتى فبحسب مصادر مقربة من النجم التونسى علمنا أنه طلب غلق باب التفاوض مع أى جهة انتظاراً لحسم الزمالك لموقفه وتوفير الماديات لرغبته فى البقاء معنا".

وفى سياق آخر، قرر باتشيكو غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وطالب لاعبيه بالتركيز في مباراة الإسماعيلي، حيث وجه رسالة للاعبين بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي، فى قمة أولاد العم، أملا فى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.