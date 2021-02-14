شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتهاء أزمة الحجز على الأرصدة خلال ساعات بعد تدخل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن أزمة الحجز على أرصدة القلعة البيضاء فى طريقها للحل خلال ساعات بعد تدخل الدولة، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كيك اوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لابد أن نشكر اتحاد الكرة على قرار تأجيل مباراة حرس الحدود بكأس مصر، وأن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى".

ويضيف عصام سالم :" كنا نأمل أن تكون هناك رؤية كاملة لموقف الفرق المصرية فى البطولات الافريقية إبان قرعة كأس مصر للإبتعاد عن الضغوط ، ولو كانت هناك رؤية مادخلنا فى هذا الجدل طوال أسبوع كامل خاصة أن الزمالك تنتظره رحلة طيران 12 ساعة للسنغال".

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك :"نأمل أن تتواجد لجان تدير اتحاد الكرة وليس شخص واحد فقط كما هو الحال حالياً ".

وعن الحجز على أرصدة الزمالك علق عصام سالم :" خلال ساعات قليلة سوف تنتهى الزمالك ، اللجنة الحالية ليس لها دخل ولكنها حصلت على وعود حين توليها المسئولية بحل أى أزمة تواجهها وتذليل كل العقبات وعلى الفور لجأ المسئولين لجهات عليا فور صدور القرار والدولة سوف تتدخل للحفاظ على الكيان الكبير ".

وفى سياق آخر، قرر باتشيكو غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وطالب لاعبيه بالتركيز في مباراة الإسماعيلي، حيث وجه رسالة للاعبين بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي، فى قمة أولاد العم، أملا فى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.