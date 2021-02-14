شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة صعبة الليلة مع راسينج كلوب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، مباراة قوية عندما يلتقى راسينج كلوب أبيدجان في مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير الجارى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى أبيدجان مساء الجمعة، وحصل اللاعبون على راحة بسبب الرحلة الشاقة التى استغرقت ما يقرب من 8 ساعات طيران بالطائرة الخاصة التى وفرتها إدارة النادي من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق، وكان فى استقبل بعثة بيراميدز معالي السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار، واستقبل معالي السفير البعثة في المطار، ورحب بالمهندس ممدوح عيد رئيس البعثة وكافة أعضاء الفريق، حيث رافقه السيد محمد الدرديري السكرتير الثاني لسفارة مصر في كوت ديفوار.

ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الإصابات والغيابات قبل مواجهة راسينج كلوب، ويغيب عن الفريق أحمد الشناوى والمهدى سليمان، وعبد الله بكرى، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحى، وأحمد الشيخ، ودييجو رلان، وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة، خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.

واختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من نيجيريا ليدير المباراة، ويقوده الحكم كوادري أديمبي، ويعاونه صامويل بوادوتاكام، المساعد الأول، وسيليستين إيفوسا، المساعد الثاني، وجوزيف أودي، الحكم الرابع، ويراقب المباراة، سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو، والمراقب الطبي، سيرجي سيريل من كوت ديفوار.

وعقد بمقر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز، وتم خلاله الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدى راسينج كلوب المضيف الأزرق في الأبيض، ويرتدى حارسه الأخضر في الأسود.