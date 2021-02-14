شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة صعبة الليلة مع راسينج كلوب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الإصابات والغيابات قبل مواجهة راسينج كلوب، ويغيب عن الفريق أحمد الشناوى والمهدى سليمان، وعبد الله بكرى، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحى، وأحمد الشيخ، ودييجو رلان، وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة، خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.
واختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من نيجيريا ليدير المباراة، ويقوده الحكم كوادري أديمبي، ويعاونه صامويل بوادوتاكام، المساعد الأول، وسيليستين إيفوسا، المساعد الثاني، وجوزيف أودي، الحكم الرابع، ويراقب المباراة، سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو، والمراقب الطبي، سيرجي سيريل من كوت ديفوار.
وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء.
وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة.
ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب المباراة.