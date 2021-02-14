كاف يحسم قراره بشأن مباراة الوداد وكايرز تشيفز بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قراره بشأن مباراة الوداد الرياضي ضد ضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال التي تضم كل من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، هوريا كوناكري الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 13 فبراير بمدينة الدار البيضاء، إلا أن الاتحاد المغربي أكد في بيان رسمي أن المباراة لن يتم السماح باستقبالها في البلاد "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الاخيرة لكوفيد 19".

وقرر "كاف" إعادة برمجة المباراة المذكورة بين الفريقين بين 16 و20 فبراير الجاري على أن تقام في بلد محايد.

قررات "كاف" بخصوص هذه المواجهة:

‏-جدولة المباراة بين 16 و 20 فبراير في بلد محايد

‏-على الاتحاد المغربي تحديد مكان و تاريخ و توقيت إجراء المباراة في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.

‏-سيتحمل الوداد مصاريف التنظيم في البلد المحايد، على أن يحصل الخصم على موافقة دخوله البلد المحايد.