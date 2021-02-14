مواعيد مباريات الأحد.. بيراميدز في الكونفدرالية.. و3 مواجهات بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في كأس مصر والكونفدرالية والدوريات الأوروبية.
ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:
كأس مصر
14:30.. الاتحاد السكندري والنجوم.. ON Time Sports 2 HD
14:30.. الإنتاج الحربي ونادي كوكاكولا.. ON Time Sports 3 HD
14:30.. الإسماعيلي ولافيينا إف سي.. ON Time Sports 1 HD
الكونفدرالية
18:00.. راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز.
الدوري الإنجليزي
14:00.. ساوثهامبتون وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2
16:00.. ويست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد.. beIN Sports HD 2
18:30.. أرسنال وليدز يونايتد.. beIN Sports HD 2
21:00.. إيفرتون وفولهام.. beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
15:00.. خيتافي وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 3
17:15.. ريال مدريد وفالنسيا.. beIN Sports HD 3
19:30.. ليفانتي وأوساسونا.. beIN Sports HD 3
22:00.. فياريال وريال بيتيس.. beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
21:45.. إنتر ميلان ولاتسيو.. beIN Sports HD 4
الدوري التركي
15:00.. جالاتا سراي (مصطفى محمد) وقاسم باشا.. beIN Sports FR HD 3.
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