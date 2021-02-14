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مواعيد مباريات الأحد.. بيراميدز في الكونفدرالية.. و3 مواجهات بكأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في كأس مصر والكونفدرالية والدوريات الأوروبية.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

كأس مصر

14:30.. الاتحاد السكندري والنجوم.. ON Time Sports 2 HD

14:30.. الإنتاج الحربي ونادي كوكاكولا.. ON Time Sports 3 HD

14:30.. الإسماعيلي ولافيينا إف سي.. ON Time Sports 1 HD

الكونفدرالية

18:00.. راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز.

14:00.. ساوثهامبتون وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2

16:00.. ويست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد.. beIN Sports HD 2

18:30.. أرسنال وليدز يونايتد.. beIN Sports HD 2

21:00.. إيفرتون وفولهام.. beIN Sports HD 2

15:00.. خيتافي وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 3

17:15.. وفالنسيا.. beIN Sports HD 3

19:30.. ليفانتي وأوساسونا.. beIN Sports HD 3

22:00.. فياريال وريال بيتيس.. beIN Sports HD 3

21:45.. إنتر ميلان ولاتسيو.. beIN Sports HD 4

الدوري التركي

15:00.. جالاتا سراي (مصطفى محمد) وقاسم باشا.. beIN Sports FR HD 3.

طالع جدول مباريات اليوم كاملا من هنا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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