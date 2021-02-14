شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي للجنة المعينة لإدارة الزمالك حول أزمة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن قضية نادي القرن، منظورة أمام القضاء.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات إعلامية: «طالما الامر برمته منظور أمام القضاء، فلا يمكن بأي حال التطرق أو التعليق على هذا الموضوع».

يذكر أن النادي الأهلي، قد حرك دعوي قضائية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تعليقه لافتات يؤكد خلالها أنه نادي القرن الحقيقي، والذي اعتبره النادي الأهلي، يضر بكامل حقوقه التسويقية.