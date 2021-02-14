شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية في الأهلي اليوم استعداداً للمريخ السوداني بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للمجموعة الأولى التى تضم أيضاً فريقا فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، وتقام مسحة اليوم وفقاً للبروتوكول المُتبع قبل المباريات الرسمية.

فيما يترقب الجهاز الطبي نتيجة الأشعة التى أجراها صلاح محسن مهاجم الفريق خلال الساعات الأخيرة بشأن إصابته في العضلة الخلفية والتى تُشير إلى أن اللاعب سيغيب أسبوعين عن الملاعب.

على الصعيد ذاته، جاءت نتيجة الأشعة التى أجراها على معلول فور عوة البعثة من قطر بتأكيد إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية ليغيب عن الملاعب أسبوعين، بعدما فشلت محاولات تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة بالميراس ببطولة كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال.

من ناحية أخرى، طالب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، رئيس القلعة الحمراء بدعم الفريق بالصفقات المطلوبة في الفترة المقبلة، قائلا، "أنا في احتياج لمهاجم يكون هدافا، خاصة أننا فى بطولة كأس العالم للأندية لم نسجل سوى هدف وحيد، وأحتاج للاعب يكون لديه الكلمة مثل سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي".

وقال موسيمانى، فى تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي، "أنا متواجد في الأهلي منذ أربعة أشهر، صحيح أنني حققت لقب دوري أبطال أفريقيا لكنني في احتياج للوقت، لاسيما أنني تواجد مع صن داونز 8 سنوات وحققت لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة، لنرى يورجن كلوب أو بيب جوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تواجد كلوب مع ليفربول خمس سنوات وجوارديولا أربع سنوات وحققوا النجاح بعد وقت".

وأضاف مدرب الأهلى، "البعض وصفنى بالجنون بسبب تصريحاتي حول المنافسة على كأس العالم للأندية، هذا حق مشروع لنا، وكان لدينا فرصة في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية حال عدم لعبنا ضد بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي".

وتابع، "نرغب فى العودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، والطريق للبطولة يمر من خلال الفوز بدوري أبطال أفريقيا، والموسم الماضي كان الطريق صعب بمواجهة الزمالك ومن قبله صن داونز، ولقد احتفلنا بالأمس والأمر انتهي، نحن سنلعب مباراة صعبة أمام المريخ بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والفريق لعب مباريات جيدة في كأس العالم وعلينا أن نجلب هذا الأداء معنا ونواصل العمل".