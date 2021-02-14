شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن استعادة ذكريات أمجاد الكأس أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره النجوم فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري فيما يبحث النجوم عن مفاجأة باستكمال مشواره بالكأس .

ويسعى الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلي والزمالك، لعبور موقعة النجوم المنافس في الدرجة الثانية بعيداً عن المفاجآت المعروفة عن بطولة الكأس.

وطالب حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبيه بتوخى الحذر من فريق النجوم والسعى لحسم المباراة مبكراً للهروب من دوامة مفاجآت كأس مصر ، ويستمر غياب رزاق سيسيه عن زعيم الثغر بسبب الإيقاف مباراتين من اتحاد الكرة بعد طرده في مواجهة الزمالك بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

زعيم الثغر أحد الفرق الثلاثة عشر التى شاركت في النسخة الأولى لمسابقة كأس مصر عام "1922"، ينتظر اللقب السابع لكأس مصر فى تاريخه بعد غياب طال 45 عاماً منذ فوزه على الاهلى عام 1976 بهدف طلعت يوسف الشهير .

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام النجوم مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد الصباحى، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".