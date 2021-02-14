شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن استعادة ذكريات أمجاد الكأس أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره النجوم فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري فيما يبحث النجوم عن مفاجأة باستكمال مشواره بالكأس .
ويسعى الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلي والزمالك، لعبور موقعة النجوم المنافس في الدرجة الثانية بعيداً عن المفاجآت المعروفة عن بطولة الكأس.
ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام النجوم مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد الصباحى، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".