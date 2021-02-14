الأهلي يعود للتدريبات اليوم لمواجهة المريخ السوداني في بداية مشواره الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، اليوم الأحد، تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة في اطار الاستعداد للمريخ السوداني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الاولي بدور المجموعات لدوري الأيطال الأفريقي،وهي المباراة التي سيفقد فيها الفريق جهود كلا من علي معلول وصلاح محسن بسبب الاصابة،فيما يغيب حسين الشحات لإستمرار ايقافه من جانب الاتحاد الأفريقي.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة 48 ساعة عقب العودة يوم الجمعة من الدوحة والمشاركة في مونديال الاندية والفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.

ومن المقرر ان يجري لاعبو الفريق الأحمر مسحة طبية اليوم استعدادا لمباراة المريخ ووفقا لتعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف" في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.