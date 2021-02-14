ميدو مدافعًا عن مروان محسن: ليه ندبحه.. اتقوا الله

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب أحمد حسام ميدو، عن غضبه واستيائه من حملة التنمر والهجوم التي يتعرض لها مهاجم النادي الأهلي مروان محسن.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": بقول لكل من يتنمر على مروان محسن اتقوا الله.

وتابع: حملة التهكم على مروان محسن تزعل خصوصًا لما يكون معظم المشاركين بتلك الأفعال من جمهور الأهلي، مروان لاعب محترم، عمره ما عمل مشكلة داخل النادي ولا عمره غلط في حد، فعلًا هو غير موفَّق مع الأهلي، لكن ليه ندبحه؟.

واستطرد: مش مصدق حجم الغل والكراهية الموجود عند البعض في الهجوم ضد مروان محسن.. اتقوا الله.. اللي بيتعمد إيذاء بني آدم وهو واقع مش هيشوف خير في حياته".