اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقالت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للجبلاية بموقع "فيس بوك"، إنه تقرر تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية.

وأضاف البيان أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة كلّفت إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك الأسبوع المقبل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما سيخوض بيراميدز لقاء مرحلة "بلاي أوف" الكونفدرالية المؤهل لدور المجموعات.

يشار إلى أن كان مقرراً أن يواجه بيراميدز فريق العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.