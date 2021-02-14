بعد المونديال.. مانويل نوير يوجه رسالة «خاصة جداً» إلى محمد الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، رسالة خاصة إلى محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال نوير، خلال مقابلة للحساب الرسمي للنادي الأهلي،: "أريد أن أوجه للشناوي التحية وأهنئه على كسر الرقم القياسي الأكثر عدداً من المباريات بشباك نظيفة في الموسم، وعلى النجاح الذى يحققه".

وأضاف نوير: "في النهاية واحد منا فقط يجب أن يصل للمباراة النهائية، وفى هذه المباراة كنا نحب الفائزين".

وتابع حارس مرمى بايرن ميونخ: "أعتقد أن الاحترام المتبادل دائما موجود وهو شعور خاص بالنسبة لي".

واستطرد: "أمر جيد عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي أن مانويل نوير هو مثله الأعلى، لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا".

وأتم نوير تصريحاته قائلاً: "لقد تبادلنا التحية والقمصان أيضا بعد المباراة وبالنسبة لي كان لقاء رائع وأتمنى له النجاح ولناديه في المستقبل".

وفي وقت سابق، قال محمد الشناوي إن مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، هو مثله الأعلى في حراسة المرمي، والحارس الوحيد الذى يتابع باستمرار ويتعلم منه.

وعن الحوار الذى دار بينه وبين مانويل نوير خلال لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي: "أخبرته بأنه مثلي الأعلى وسعيد جداً برؤيته واللعب أمامه".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "التقيت مع نوير مجدداً عقب انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي وانتهت بفوزنا بضربات الترجيح، وأثناء نزول نوير للإحماء قام بتوجيه التهنئة لي وتمني لي التوفيق الفترة المقبلة.. والحقيقة أنه حارس عالمي".