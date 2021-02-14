بعد تعادل الزمالك وفوز الترجي.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الترجي التونسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على فريق تونجيث السنغالي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، السبت، علي ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا .

وافتتح جيبريل سيلا، لاعب تونجيث السنغالي، أهداف المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي، من ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن باسيت أبدول خالد، من إحراز الهدف الثاني للترجي التونسي في الدقيقة 77 .

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً على ملعب ستاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في أولي مبارياته الافريقية، مع فريق مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد تعادل الزمالك وفوز الترجي، أصبح جاء ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي:

1- الترجي التونسي 3 نقاط .

2- مولودية الجزائر نقطة وحيدة

3- الزمالك نقطة وحيدة

4- تونجيث السنغالي دون نقاط