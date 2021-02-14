شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تسجيلات خاصة لـ تونجيث السنغالى قبل موقعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري الحصول على تسجيل لإحدى مباريات تونجيث السنغالي على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل السنغال فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقى والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالسنغال.

وطلب البرتغالي باتشيكو الحصول على نسخة من تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث السنغالي التي أقيمت أمس السبت، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، فى إطار مباريات مجموعة الزمالك بدوري الأبطال، وذلك بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، قبل المباراة الهامة التى ستجمع بطل السنغال مع الزمالك.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل على أرضه، أمام مولودية الجزائر، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفىى بنقطة وحيدة، ويستعد لمواجهة تونجيث السنغالي فى الجولة الثانية والذي يشارك فى مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعدما فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاء أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.