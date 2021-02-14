شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا "مهاجم مصر الأول".. 5 أهداف مع المنتخب فى 26 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليونانى بتصريحات مؤخرًا، قال خلالها إنه يقدم مستوى جيدًا للغاية مع منتخب مصر، رافضًا مع يتردد عن اختلاف مستواه مع ناديه عن المنتخب الوطنى.

وقال كوكا إنه طوال الست سنوات الماضية كان مهاجم منتخب مصر الأول ولم يستطع أى لاعب أو مهاجم أى يحصل على مكانه بمنتخب مصر، وأنه يعد الجميع بمزيد من الأهداف والتألق بقميص الفراعنة فى عهد حسام البدرى المدير الفنى الحالى الذى يهتم به ويتابعه بشكل مكثف.

وانضم أحمد حسن كوكا لمنتخب مصر الأول لأول مرة عام 2013 وتحديدا فى عهد بوب برادلى، وسجل مع منتخب مصر 5 أهداف فى 26 مباراة شارك فيها المهاجم الدولى.

المنتخب الأول :

موعد الانضمام : 2013

المدير الفني : بوب برادلي

عدد المباريات : 26 مباراة

عدد الأهداف : 5 أهداف

باقي المنتخبات :

منتخب الناشئين : هدف واحد في مباراتين

منتخب الشباب : 7 أهداف في 25 مباراة

المنتخب الأوليمبي : هدف واحد في 4 مباريات