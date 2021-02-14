شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للإسماعيلى وجلسة مع باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس استعداداً لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 13 للدوري.

وعلى هامش المران تعقد إدارة كرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق للحديث معه عن المرحلة المقبلة والاستعدادات للمباريات المهمة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، وكذلك الاستفسار من المدرب عن أسباب تراجع مستوي بعد اللاعبين في الوقت الحالي.

وفى سياق آخر، قرر باتشيكو غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وطالب لاعبيه بالتركيز في مباراة الإسماعيلي، حيث وجه رسالة للاعبين بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي، فى قمة أولاد العم، أملا فى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.