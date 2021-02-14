شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المريخ فى انطلاقة دور المجموعات الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة اليوم بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التى تضم مع الأهلى والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.

ويخوض الأهلى مران اليوم على ملعب التتش بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليومين الماضيين عقب عودة فريق الكرة إلى القاهرة عصر الجمعة قادماً من قطر، حيث شارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخ النادى وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

من جهته، طالب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلي، رئيس القلعة الحمراء بدعم الفريق بالصفقات المطلوبة فى الفترة المقبلة، قائلا،"أنا فى احتياج لمهاجم يكون هدافا، خاصة أننا فى بطولة كأس العالم للأندية لم نسجل سوى هدف وحيد، وأحتاج للاعب يكون لديه الكلمة مثل سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي".

وأضاف موسيمانى، فى تصريحات لبرنامج "الأهلى فى المونديال" على قناة الأهلي، "أنا موجود فى الأهلى منذ أربعة أشهر، صحيح أننى حققت لقب دورى أبطال أفريقيا لكننى فى احتياج للوقت، لاسيما أننى تواجدت مع صن داونز 8 سنوات وحققت لقب دورى أبطال أفريقيا فى مناسبة واحدة، لنرى يورجن كلوب أو بيب جوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تواجد كلوب مع ليفربول خمس سنوات وجوارديولا أربع سنوات وحققوا النجاح بعد وقت".

وتابع، "البعض وصفنى بالجنون بسبب تصريحاتى حول المنافسة على كأس العالم للأندية، هذا حق مشروع لنا، وكان لدينا فرصة فى الوصول لنهائى كأس العالم للأندية حال عدم لعبنا ضد بايرن ميونيخ فى دور نصف النهائي".

وأضاف، "نرغب فى العودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، والطريق للبطولة يمر من خلال الفوز بدورى أبطال أفريقيا، والموسم الماضى كان الطريق صعب بمواجهة الزمالك ومن قبله صن داونز، ولقد احتفلنا بالأمس والأمر انتهي، نحن سنلعب مباراة صعبة أمام المريخ بافتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والفريق لعب مباريات جيدة فى كأس العالم وعلينا أن نجلب هذا الأداء معنا ونواصل العمل".