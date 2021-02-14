شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم الأحد بالدوريات الأوروبية الكبرى.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 14-2-2021، عدد كبير من المباريات الهامة في متخلف المسابقات الأوروبية الكبري، سواء في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، أو الإيطالي، ونبدأ ببطولة البريميرليج.

-مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون × وولفرهامبتون – الثانية عصرا

وست بروميتش ألبيون × مانشستر يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

ارسنال × ليدز يونايتد – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × فولهام – التاسعة مساء

-مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا

ريال مدريد × فالنسيا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتى × أوساسونا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

فياريال × ريال بيتيس – العاشرة مساء

-مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما × أودينيزى – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4

كاليارى × أتالانتا – الرابعة عصرا

سامبدوريا × فيورنتينا – الرابعة عصرا

كروتونى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

-مواعيد مباريات الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت × كولن – الرابعة والنصف عصرا

فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة مساء

-مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو × لوريان – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6

بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 6

-مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × الهلال – الثالثة وخمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD

-مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى × بيراميدز – السادسة مساء