شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم الأحد بالدوريات الأوروبية الكبرى.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 14-2-2021، عدد كبير من المباريات الهامة في متخلف المسابقات الأوروبية الكبري، سواء في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، أو الإيطالي، ونبدأ ببطولة البريميرليج.
-مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون × وولفرهامبتون – الثانية عصرا
وست بروميتش ألبيون × مانشستر يونايتد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1
ارسنال × ليدز يونايتد – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون × فولهام – التاسعة مساء
-مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا
ريال مدريد × فالنسيا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ليفانتى × أوساسونا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
فياريال × ريال بيتيس – العاشرة مساء
-مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما × أودينيزى – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4
كاليارى × أتالانتا – الرابعة عصرا
سامبدوريا × فيورنتينا – الرابعة عصرا
كروتونى × ساسولو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إنتر ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
-مواعيد مباريات الدوري الألماني
اينتراخت فرانكفورت × كولن – الرابعة والنصف عصرا
فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة مساء
-مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو × لوريان – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6
بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 6
-مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
ضمك × الهلال – الثالثة وخمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD
-مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى × بيراميدز – السادسة مساء
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