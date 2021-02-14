شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة كبار الكالتشيو.. اليوفي والميلان يسقطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريقا ميلان ويوفنتوس في فخ الخسارة أمام سبيزيا ونابولي على الترتيب، في مباريات أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث فرط الثنائي في 3 نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة يبقى ميلان في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 42 بعد سقوطه في فخ الخسارة الثالثة هذا الموسم على يد نابولي.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة كبار الكالتشيو