شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحدد أسباب سقوط توتنهام أمام المان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تهكم جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، على ركلة الجزاء التي حصل عليها مانشستر سيتي، في خسارة فريقه بثلاثية نظيفة مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»: هناك فريق تمتع بالحيوية واجه فريقا عانى من الإرهاق الشديد، ولكن هناك فريق أيضًا بدأ المباراة بصورة مميزة للغاية، وتحكم في الأمور وسدد كرة في القائم، وكان من شأن التقدم (1-0) أن يمنحنا الوقود الذي نحتاجه مع هذا الإرهاق.

وأضاف: حصلوا على واحدة من ركلات الجزاء الحديثة، أنا أسميها كذلك، ووضعتنا تلك الركلة في موقف صعب، أنا سعيد للغاية بسلوك اللاعبين، كان هناك لاعبين في أرض الملعب خاضوا ساعتين من اللعب منذ يومين وقدموا كل شيء، كان لدي من هم في موقف صعب في أرض الملعب ولكنهم تحلوا بالشجاعة.