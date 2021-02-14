شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة تعاقد بوروسيا دورتموند مع محمد هاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النادي الأهلي المصري، على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول اهتمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بالتعاقد مع محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في الصيف المقبل.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته المتلفزة، لم يحدث من الأساس وجود أي اتصالات أو مفاوضات أو عروض لمحمد هاني.

وأضاف:« لم يحصل أي لاعب في الأهلي على عروض للرحيل بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية، والأندية الأوروبية عموما تقيم مستوى اللاعبين لفترة طويلة وليس ببطولة مجمعة فقط».