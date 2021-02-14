شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوضح دور الخطيب لسفره لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، إن إصابته قبل كأس العالم للأندية «قضاء وقدر»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الحصول على فرصة مع الفريق في البطولة.

واستطاع المارد الأحمر التغلب على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، ليخطف برونزية مونديال الأندية، مكررا إنجاز نسخة 2006.

وأكد نجم الأهلي، خلال تصريحاته المتلفزة، أنه اعتذر عن عدم السفر، ولكن رغبة اللاعبين بجانب حديث محمود الخطيب رئيس النادي، معه جعله يعدل عن القرار، ويقرر السفر مع الفريق للدوحة.