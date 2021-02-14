شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يرحل لكتيبة لايبزيج لمدة 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لايبزيج، تفعيل بند الشراء في عقد لاعبه الإسباني خوسيه أنخل إسموريس، المعار منذ عام من مانشستر سيتي، وتوقيع عقد يمتد حتى 2025 مع النادي الألماني الذي أحرز اللاعب بقميصه 9 أهداف وصنع 16 آخرين.

وأوضح يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، عقب الفوز 2-1 على أوجسبورج: أنجلينيو لاعب جيد للغاية، وهو أحد ركائز خطتنا. لعب دورا كبيرا لصالحنا منذ البداية، ورغم تطوره بشكل سريع ورائع، لكنه لا يزال يمتلك الكثير لإظهاره.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حتى الآن 46 مباراة مع فريقه 32 منها في البوندسليجا و10 في دوري الأبطال وأربع في كأس ألمانيا، سجل خلالها 9 أهداف (5 في الدوري الألماني، و3 في الشامبيونز وهدف في الكأس)، كما صنع 16 هدفا لزملاءه منها خمسة في البطولة الأوروبية الأهم للأندية.