شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يسعى لغسل أحزان الدورى أمام كوكا كولا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصطدم الإنتاج الحربى بنظيره كوكا كولا فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام كوكا كولا مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".