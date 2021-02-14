شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يبدأ استكشاف القناة لتفادى مفاجآت كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جمع المعلومات عن منافسه القناة الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويرغب بسيونى فى الاستعداد للمباراة بالشكل الامثل لتفادى المفاجآت المعروفة عن كأس مصر .

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة سموحة التى أقيمت عصر الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويلتقي طلائع الجيش، الذي خسر في نهائي الكأس الموسم الماضي أمام الأهلي، مع القناة المنافس فى الدرجة الثانية والذي سبق له إحراز اللقب في موسم 1963-1964.

كما يبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه، وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات، مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلي في أزمته الراهنة.