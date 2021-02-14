طارق يحيى: حكم مباراة المولودية لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر وخلق العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها لأهداف.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" مولودية الجزائر استطاع غلق الأطراف أمام الزمالك، ولست مسؤول كمدرب عن إضاعة اللاعب لفرصة هدف أمام المرمى".

وتابع: "لغز عدم عمل تقنية الفيديو في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ومن الوارد عدم تأهل أي فريق بسبب عدم تطبيقه".

وأكمل:" ركلة الجزاء التي لم تحتسب للزمالك كانت واضحة مثل الشمس ولو كان هناك تقنية الفيديو لاحتسبت لصالح الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته:" سيف الدين الجزيري شخصيته أقوى من مروان حمدي داخل الملعب كونه لاعب محترف ويملك بعض الخبرات ، لكن مروان حمدي سيحتاج بعض الوقت ليتأقلم مع الزمالك".