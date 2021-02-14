شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يشيد بإنجاز الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بما حققه النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تمكن خلالها الأهلي من تحقيق المركز الثالث بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح.

و أضاف ميتشو عبر قناة «Ten»: «سعيد بما حققه موسيماني مع الأهلي حتى الآن، حيث ان الفريق ظهر بشكل جيد خلال مباراتي بايرن ميونخ ثم بالميراس البرازيلي".

واختتم ميتشو: "تحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية والحصول على الميدالية البرونزية أمر جيد وإنجاز كبير يستحق الإشادة".