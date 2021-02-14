كارلو أنشيلوتي: السطو على منزل مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي

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تعرض منزل كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، لعملية سطو، حسبما علمت بي بي سي.

وقالت الشرطة في منطقة مرزيسايد إن شخصين سرقا خزنة من عقار في شارع هول رود إيست في بلدة كروسبي، بعد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سكان العقار لم يتعرضوا لأذى.

وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات الاتصال بهم، وقالت إن اللصين كانا مقنعين ويرتديان ملابس سوداء.

وعيّن نادي إيفرتون أنشيلوتي مدربا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات ونصف يستمر حتى نهاية موسم 2023-2024.

وفاز المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 61 عاما، بـ 20 لقبا، بما في ذلك ألقاب الدوري في أربع دول ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مرتان مع ايه سي ميلان ومرة مع ريال مدريد.