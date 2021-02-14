شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وأسوان يخضعان لمسحة كورونا قبل مباراة الجولة 14 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريقا المقاولون العرب وأسوان، اليوم الأحد، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتى تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل للخروج من دائرة النتائج السيئة بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الماضية، فيما يأمل أبناء الجنوب فى الخروج من سلسلة التعادلات.

وتعرض المقاولون للهزيمة السابعة منذ بداية الدورى الجارى عقب خسارته الأخيرة أمام النادى المصرى بهدف نظيف، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 11، بعد خوض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

بينما دخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيها جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق في المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والانتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً.

وعن كثرة التعادلات قال علاء عبد العال، نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس، لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة.

وأضاف، لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل، وزاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق.

ويحتل أسوان أسوان المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.