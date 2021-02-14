الامارات | سِجِل الوصل في آخر 5 جولات يقلق النصر في الديربي الـ 92

شكرا لقرائتكم خبر عن سِجِل الوصل في آخر 5 جولات يقلق النصر في الديربي الـ 92 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، الجولة 16 لدوري الخليج العربي بقمة في ديربي دبي بين النصر وضيفه الوصل، على استاد آل مكتوم الساعة 20:15 مساء، وتعد هذه المباراة رقم 92 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، الذي يشهد تفوقاً لفريق النصر في عدد الانتصارات.

ويشكل السجل المميز للوصل في آخر خمس جولات مصدر قلق للنصر، إذ لم يذق (الفهود) طعم الخسارة مع المدرب الجديد، البرازيلي هيلمان، حيث فاز على خورفكان 1-صفر، ثم تعادل مع شباب الأهلي، وتعادل بهدف لمثله مع الظفرة، ثم فاز في آخر جولتين على بني ياس 2-صفر، وحتا 2-1.

في المقابل، فاز النصر بالجولة الماضية على خورفكان بـ 2-1، ما يجعل مباراة اليوم قمة جديدة، خصوصاً مع اقتراب عدد النقاط بين الفريقين.

وكان العميد قد نجح في حسم مباراة الذهاب في الدور الأول لمصلحته بثلاثية نظيفة وأقيمت على استاد الوصل في زعبيل، في انطلاقة تاريخية لفريق النصر هذا الموسم، عندما نجح في تحقيق أفضل بداية له في الدوري منذ 20 عاماً، قبل أن يتعرض لسلسلة من النتائج السلبية في نهاية الدور الأول.

ويبحث الفريقان عن الفوز لتحسين وضعهما في ترتيب المسابقة، خصوصاً النصر الذي لا يريد الخروج من المربع الذهبي، والابتعاد أكثر عن فرق المقدمة.

وفي تاريخ الديربي بالدوري، حقق العميد الفوز في 33 مباراة، مقابل 29 للوصل، وتعادل الفريقان في 29 مباراة، ونجح النصر في إحراز 116 هدفاً، بينما أحرز الوصل 108 أهداف.

للإطلاع على تصريحات نجمان وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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