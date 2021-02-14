الامارات | بني ياس ينجح في تحدي خورفكان ويكسر حاجز الـ 30 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ينجح في تحدي خورفكان ويكسر حاجز الـ 30 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل بني ياس نتائجه العريضة، وفاز على مضيفه خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيده 32 نقطة، وهو ثالث فريق يكسر حاجز 30 نقطة بعد الشارقة والجزيرة، بينما راوح خورفكان عند 15 نقطة، وشهدت المباراة طرد رجل المباراة خالد الهاشمي الذي تسبب في صناعة هدفي المباراة، ومدرب بني ياس ايسايلا.

وتمكن بني ياس من تسجيله لهدف مبكر عن طريق سلطان الشامسي في الدقيقة السادسة، مستفيداً من كرة عرضية وصلته من خالد الهاشمي سددها بسهولة في الشباك. وكاد السماوي أن يتقدم مرة ثانية لولا أن كرة الأرجنتيني سواريز من ضربة حرة مباشرة مست شباك أعلى العارضة في الدقيقة 17.

وسجل بني ياس الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 23 من تمريرة خالد الهاشمي.

ونجح خورفكان في تقليص الفارق عن طريق البرازيلي رافائيل جوميريس، بعد أن أكمل كرة عرضية مررها مواطنه برونو جوس في الدقيقة 57. وتعرض لاعب بني ياس خالد الهاشمي للطرد بعد نيله بطاقتين صفراوتين آخرهما للخشونة مع إسماعيل الحمادي، ليلعب السماوي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 66.

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