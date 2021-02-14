الامارات | حتا يحقق أول فوز في الدوري.. حسابات الهبوط تشتعل

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يحقق أول فوز في الدوري.. حسابات الهبوط تشتعل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح حتا في تحقيق أول فوز له في دوري الخليج العربي، بعد أن تغلب أمس، على ضيفه عجمان بثلاثية نظيفة في الجولة 16، أحرزها البرازيلي كريستيان (53-82)، وأحمد مال الله (95)، ليصل فريق حتا إلى النقطة الخامسة في ترتيب جدول دوري الخليج العربي ويبقى فريق عجمان عند نقاطه التسع، ويشعل «الإعصار» حسابات الهبوط في دوري الخليج العربي.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني من الفريقين مع أفضلية لحتا، وتصدى حارس عجمان علي الحوسني، لأكثر من تسديدة في الشوط الأول عن طريق اللاعب الأوزبكي خامداموف، والبرازيلي كريستيان، وفي المقابل أضاع مهاجم عجمان، الغامبي تراولي، انفراد عجمان الوحيد في الشوط الأول بعد أن سدد في الحارس لتضيع فرصة عجمان الوحيدة والخطيرة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح حتا في مواصلة السيطرة على مجريات المباراة وتضييق المساحات وحصل على ركلتي جزاء، جاءت الأولى نتيجة عرقلة البرازيلي كريستيان، وتصدى اللاعب نفسه للركلة ونفذها بنجاح معلناً عن الهدف الأول لحتا في المباراة بالدقيقة 53.

وبعدها قام مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، بعدد من التغييرات للعودة إلى المباراة، لكن البديل إبراهيم خميس، وقع في خطأ عندما مسك مهاجم حتا داخل منطقة الجزاء، ليكتشفها حكم الفيديو الذي قام بطلب حكم المباراة وأعلن عن ركلة جزاء جديدة تصدى لها اللاعب البرازيلي كريستيان، معلناً عن هدف حتا الثاني في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 95 نجح حتا في إحراز هدفه الثالث عن طريق أحمد مال الله، لتنتهي المباراة بفوز حتا بثلاثية نظيفة.

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