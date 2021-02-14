الامارات | المهيري يتصدر تأهيلي الجائزة الكبرى لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري يتصدر تأهيلي الجائزة الكبرى لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس عبدالله المهيري، على صهوة الفرس «شا شا شا 7»، كأس الفوز بالمركز الأول في الشوط التأهيلي لجائزة لونجين الكبرى، بعد إكماله الجولة في أفضل زمن بلغ 70.19 ثانية.

وقال بيان صحافي: «اختتمت، أمس، فعاليات اليوم الأول لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاء الشوط التأهيلي بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن، وصمم مسارها بـ12 حاجزاً، بلغ ارتفاعها 145 سم، وحقق المركز الثاني الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد (تولوم)، بزمن بلغ (71.49) ثانية أقصى به الفارس السوري عمرو حمشو بصحبة جواده «فاغابون دو فوريتس».

وانطلقت منافسات البطولة بالشوط الترحيبي من مرحلتين (خاص) على الميدان الخارجي، وصمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وأحرز المركز الأول الفارس الأردني حمزة الكسواني بالجواد «هابينس»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (28.85) ثانية، ونال المركز الثاني الفارس عبدالله حميد المهيري بالجواد «ديارادينو»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.11) ثانية.

• أكمل الفارس المهيري الشوط التأهيلي بزمن بلغ 70.19 ثانية.

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