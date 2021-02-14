الامارات | فوز دبا الحصن وتعادل الحمرية والبطائح في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن وتعادل الحمرية والبطائح في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على ضيفه مصفوت بهدف نظيف، سجله البرازيلي ماركوس سودا في الدقيقة 88 من المباراة التي جمعتهما على ملعب دبا الحصن، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 18 نقطة في المركز الخامس، بينما مصفوت لديه تسع نقاط. وفي مباراة ثانية تعادل الحمرية مع ضيفه البطائح 2-2، حيث سجل للأخير الزيمبابوي تافادزوا (73) والتشيلي فانيفا (87)، بينما سجل للبطائح وليام اوسو في (31)، وميوراو (90+4).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news