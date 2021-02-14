الامارات | 550 متسابقاً في «جري مجلس الشارقة الرياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 550 متسابقاً في «جري مجلس الشارقة الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق جري مجلس الشارقة الرياضي الأول، الذي أقيم أول من أمس، بالمدينة الجامعية بالشارقة، في افتتاح سباقات الموسم الجديد مشاركة 500 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات، و50 متسابقاً عن بعد، بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وثقافة بلا حدود، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمدينة الجامعية، وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

وقال بيان صحافي: «حضر حفل تتويج الفائزين رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، والقائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، ومدير مبادرة ثقافة بلا حدود مريم الحمادي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ياسر الدوخي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس محمد بن حماد، ومساعد مدير الأعمال وتطوير الاتصال في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة فاطمة أحمد».

وشهد سباق 10كلم للفئة المفتوحة رجال فوز نادر جازي بالمركز الأول، وفي الفئة نفسها للإماراتيين فاز خليفة النعيمي بالمركز الأول، وفي فئة السيدات مفتوح فازت جيليان كلارك، وفي الفئة ذاتها للإماراتيات فازت رقية المرزوقي.

وفي سباق 5كلم الفئة المفتوحة، فاز لي غاريت بالمركز الأول، وفي الفئة ذاتها للإماراتيين فاز عبيد النعيمي، وفي الفئة المفتوحة ذاتها سيدات فازت ديانا زاخرجينكو، وفي فئة الإماراتيات فازت شوق البلوشي.

وفي سباق 2.5 كلم للفئة المفتوحة رجال فاز حافز الغازي، وفي المسافة نفسها للفئة المفتوحة سيدات فازت أميرة أمير، وفي الفئة ذاتها للإماراتيين فاز فرحان الحمادي، فيما فازت غاية يوسف بفئة الإماراتيات.

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