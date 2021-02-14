شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن مروان محسن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي بخصوص زميله مروان محسن.

وقال سليمان في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«مروان مهاجم جيد ويحتاح إلى صبر الجماهير عليه».

وواصل:«أتمنى أن تصبر جماهير الأهلي على اللاعب وتقوم بدعمه كي يستعيد مستواه في الفترة المقبلة».

وأنهى تصريحاته:«دوري مع الأهلي لا يقتصر على أني لاعب داخل الملعب فقط بل خارجه أيضاً، وأتمنى انهاء مسيرتي داخل قلعة الجزيرة».