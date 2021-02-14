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ميتشو: أتوقع تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. وكان الأقرب في نهائي القرن

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسـم، مشيراً إلى أن الفريق أصبح لديه الخبرة الإفريقية الكافية التي اكتسبها خلال بلوغه للمباراة النهائية في النسخة الماضية .

وأضاف ميتشو في تصريحات عبر قناة «تن»، أن الفريق الآن يمتاز باللعب الجماعي، وهو المطلوب لتحقيق الألقاب، وأشار إلى أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الإفريقي الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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