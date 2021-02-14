شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: أتوقع تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. وكان الأقرب في نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسـم، مشيراً إلى أن الفريق أصبح لديه الخبرة الإفريقية الكافية التي اكتسبها خلال بلوغه للمباراة النهائية في النسخة الماضية .

وأضاف ميتشو في تصريحات عبر قناة «تن»، أن الفريق الآن يمتاز باللعب الجماعي، وهو المطلوب لتحقيق الألقاب، وأشار إلى أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الإفريقي الماضي.