شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: أنتظر فرصتي مع الأهلي.. ولم أقصد استفزاز جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، إنه سعيد بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفارس الأحمر بحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وأضاف شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي واجه ثلاث مدارس مختلفة خلال البطولة، لكنه استطاع تقديم مباريات جيدة والتواجد ضمن الثلاثة الكبار.

وأوضح مصطفى شوبير، أن الوصول لكأس العالم للأندية، وحصد ميدالية بهذه البطولة الكبرى، يتطلب إعداد اللاعبين منذ مرحلة الناشئين، دون ممارسة الضغط على اللاعبين في هذه السن الصغيرة، مع تجهيز الملاعب بشكل جيد، وجعلها لا تقل عن الملاعب التي تستضيف هذه المنافسات.

وواصل مصطفى شوبير، أن عدم مشاركته لا يشغله في الوقت الراهن، مضيفا أنه يستفيد كثيرا لتواجده بجانب الثنائي على لطفي ومحمد الشناوي.

وأكد الحارس الشاب، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، لكن تمسك الأهلي به جعله يستمر مع الفريق، وينتظر فرصة المشاركة مثلما حدث في الموسم الماضي، وشارك ببطولة كأس مصر، مؤكدا:«أنتظر الفرصة مثلما حدث مع الشناوي منذ عامين، الذي حصل على فرصته وتمسك بها».

وعن الحوار الذي دار بينه وبين مانويل نوير، قال: «حارس بايرن ميونخ، متواضع للغاية وقليل الكلام، وطلبت التقاط صورة للذكرى ورحب بذلك وقد حصلت على قفازه وقميصه».

كما نفى تعمده إثارة غضب أو استفزاز جماهير الزمالك، حينما رفع لافتة التبديلات، مؤكدا أنه قام برفع رقمي«11 و20»، قاصدًا إجراء تبديل بين الثنائي وليد سليمان وسعد سمير، على سبيل المزاح، ولم يقم برفع رقم«27- 11»، الذي يشير لتاريخ يوم مباراة نهائي دوري الأبطال.