شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: وقعت للأهلي على بياض.. والتفكير في الفلوس بس أكبر ‏خسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه يتشرف دائماً باللعب ضمن صفوف النادي الأحمر وارتداء قميصه.

وأضاف سليمان، خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «تنازلت كثيراً من أجل الانضمام للأهلي قبل سنوات ماضية ووقعت للنادي على بياض، وهناك من يفكرون فقط في المال وهذا يجعلهم يخسرون كثيراً وحب الأهلي لا يقدر بمال».

وأكمل: «حاولت الالتحاق بكأس العالم للأندية ولكن قدر الله وما شاء فعل والإصابة حرمتني من تلك المشاركة التاريخية».

وأنهى تصريحاته: «الثلاثي محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير هم من أقنعوني بضرورة السفر».