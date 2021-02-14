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وليد سليمان: وقعت للأهلي على بياض.. والتفكير في الفلوس بس أكبر ‏خسارة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه يتشرف دائماً باللعب ضمن صفوف النادي الأحمر وارتداء قميصه.

وأضاف سليمان، خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «تنازلت كثيراً من أجل الانضمام للأهلي قبل سنوات ماضية ووقعت للنادي على بياض، وهناك من يفكرون فقط في المال وهذا يجعلهم يخسرون كثيراً وحب الأهلي لا يقدر بمال».

وأكمل: «حاولت الالتحاق بكأس العالم للأندية ولكن قدر الله وما شاء فعل والإصابة حرمتني من تلك المشاركة التاريخية».

وأنهى تصريحاته: «الثلاثي محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير هم من أقنعوني بضرورة السفر».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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