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أمير توفيق: أبشر جماهير الأهلي بصفقات جديدة.. وهناك خطة لتصعيد الناشئين

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مسؤول التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إن هناك صفقات وتدعيمات جديدة يعد بها جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح توفيق، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: «أطمئن جماهير الأهلي على التدعيمات الجديدة مستقبلا».

وواصل: «هناك وفرة في دفاع الأهلي بالوقت الحالي من خلال كوكبة مميزة تقود الخط الخلفي للفريق».

وتطرق لمفاوضات الأهلي مع نجمه الحالي محمد مجدي قفشة قبل قدومه للنادي قائلا: «اللاعب فضّل الأهلي على الزمالك ورغبته حسمت الأمر».

وأنهى توفيق تصريحاته مؤكدا على وجود خطة للاستفادة بشكل اكبر بقطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الأول.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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